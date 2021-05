Viele Reisende sind nicht mehr so mobil

Zu "Touristenströme besser lenken: Stadt muss Mittel zuschießen" im SN-Lokalteil v. 10. 5:

Ich habe im Jahr 1980 begonnen, in Salzburg Führungen zu machen. In diesen mehr als 40 Jahren stellte ich fest, dass meine Kundinnen und Kunden drei großen Gruppen zugeteilt werden können: erstens jenen, die zu jung sind, um individuell zu verreisen - Kinder und Schüler; zweitens jenen, die ein gemeinsames Interesse haben - Vereine, Firmenangehörige, Interessengemeinschaften. Die dritte und größte Gruppe freilich sind jene Personen, die nicht (mehr) allein reisen wollen oder können und die die Unterstützung, die eine Gruppenreise bietet, genießen wollen - die Älteren und oft auch sehr Alten.

Aus dieser Erfahrung bitte ich die Entscheidungsträger, sich in die Lage von Menschen zu versetzen, die ein Handicap haben: Schlüpfen Sie doch bitte in die Rolle eines Menschen, dessen Fitness nicht mehr ganz so gut ist, weil dieser Mensch nicht mehr jung ist oder weil er übergewichtig ist, der nach einer längeren Reise ermüdet ist oder dessen Beine angeschwollen sind und für den jeder Meter mehr eine Erschwernis ist und zur Qual wird.

Und das bitte nicht nur theoretisch, sondern praktisch: Schieben Sie doch mal einen Rollstuhl oder Kinderwagen, setzen Sie sich in einen Rollstuhl hinein, gehen Sie gestützt auf einen Rollator oder Krücken, begleiten Sie einen Menschen, der sich auf Ihren Arm stützen muss, durch die Stadt und Sie werden sie gleich ganz anders erleben. Sie werden erkennen, dass die Ausstiegsstelle Paris-Lodron-Straße erhalten werden muss und die Ausstiegsstelle Nonntal nicht gehgünstig angelegt wurde.

Ich bin gern bereit, Sie auf einem Rundgang zu begleiten.



Waltraud Resinger, Fremdenführerin/austriaguide, 5020 Salzburg