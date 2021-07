Viele Städte würden Salzburg beneiden

Ich möchte meiner Freude Ausdruck verleihen, dass in den neuen Plänen für Kultur in Salzburg die mittelalterliche und antike Stadt mehr Berücksichtigung finden soll. Vor allem, dass das wirklich sehenswerte Domgrabungsmuseum ganzjährig geöffnet werden soll. Viele Städte würden Salzburg um so ein Museum beneiden! Aber auch vom römischen Salzburg soll man mehr zu sehen bekommen, in Räumen der alten Universität. Die Aufstellung des Mozartdenkmals musste um ein Jahr verschoben werden, weil man so herrliche römische Mosaike fand. Georg Petzolt hat sie zum Glück malerisch festgehalten, denn sie haben durch den Bombenschaden im alten Museum schwer gelitten. Wenn man diese wenigstens zum Teil wiedersehen könnte, machte mich das sehr glücklich. "Hic habitat felicitas, nihil intret mali" - was für ein schöner Spruch für unsere Stadt, man wird ihm wieder gerecht werden. Welche Freude!

Gretl Herzog, 5020 Salzburg