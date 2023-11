Vielleicht kommen die Befürworter zur Vernunft

Herr Dr. Dietmar Golth vermutet in seinem Leserbrief, dass plötzlich 1,6 Millionen Bewohner der Dreiländerregion Bayern, Oberösterreich und Salzburg mit dem S-Link-Stadttunnel unter der Stadt Salzburg fahren werden. Wenn die Befürworter dieses Milliardengrabs keine anderen Argumente haben, dann bleibe ich lieber ein erbitterter Gegner, denn was zahlen denn die Bayern und Oberösterreicher dazu? Warum sollen der Bund, die Stadt und das Land mit unserem Steuergeld für die Reisenden aus Bayern und Oberösterreich in Salzburg eine U-Bahn bauen, damit die auf unsere Kosten gratis ins Nonntal fahren können?

Ich bin froh, wenn die Abstimmung am 26. 11. kommt, denn dann kommt vielleicht auch ein bisschen Dampf aus dem S-Link-Kessel und die Schildbürger kommen zur Vernunft, wenn sie sehen, dass die Salzburger und Salzburgerinnen mehrheitlich dagegen sind.

Josef Blank, 5061 Elsbethen