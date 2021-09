Vielleicht gibt es ein Wiedersehen

Mit großer Freude las ich den SN-Bericht über Josef und Margaretha Mencler, ehemals Wirtspaar im "Ribisl" in der Membergerstraße in Salzburg ("Er ist 1505 Mal auf den Gaisberg geradelt", Lokalteil vom 10. 9. 2021). In den 1980er-Jahren ließen wir uns bei unserem wöchentlichen Studentenstammtisch der "Westernhelden" dort die größten Schnitzel Salzburgs schmecken. Wir sieben treffen uns bis heute - nicht mehr wöchentlich, aber zumindest ein Mal im Jahr. Erst vor Kurzem kamen wir zum 38-jährigen Stammtischtreffen am Traunsee zusammen. Unsere Geschichten hielten wir in einer mittlerweile zweibändigen Chronik fest. Wir wünschen den Menclers alles Gute für die Zukunft und vielleicht gibt es zu unserem 40-jährigen Stammtischjubiläum 2023 in Salzburg ein Wiedersehen!



Manfred Fischer, 5121 Ostermiething