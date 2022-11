Vielleicht hilft ein Generationenvertrag

Lieber Herr Hödlmoser, Sie sprechen mir mit Ihrem Standpunkt "Was sich kein Politiker auszusprechen traut" vom 14. 11. 2022 aus der Seele. Man schaut sich um und bemerkt, dass es in der Gesellschaft nur wenig Umdenken gibt, obwohl Klimawandel, Energieknappheit und Umweltzerstörung eine Änderung unseres Lebensstils herbeischreien. Was soll man noch alles machen, um den Menschen die Dringlichkeit des Umwelt-, Natur- und Menschenschutzes vor Augen zu führen? Sie als Ignoranten, Egoisten oder Umweltzerstörer zu beschimpfen würde meiner Gefühlslage entsprechen, hilft aber nicht weiter. Als Radfahrer einen SUV einzubremsen, dazu braucht es Mut und einen guten Magen.

Vielleicht hilft uns ein Generationenvertrag: In diesem werden die Auswirkungen unseres übertriebenen Konsumverhaltens angeführt (Klimawandel, Massensterben der Tiere, Müllberge ...). Die Unterzeichner werden aufgefordert, ihren Beitrag für eine bessere Zukunft festzuschreiben, sie werden also quasi vertraglich zu einer Änderung im Lebensstil angehalten.

Es gibt auch die Möglichkeit zu sagen: Ist mir egal. Die nachkommende Generation bekommt damit Einsicht in das Denken ihrer Vorfahren. Damit könnte der Druck wachsen, vor den späteren Generationen nicht allzu schlecht dazustehen.



Konrad Egger, 5083 St. Leonhard bei Grödig