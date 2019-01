Vier ermordete Frauen seit Jahresbeginn

Zum Artikel in den SN vom 18. 1. 2019: "Man muss das Gewaltproblem an der Wurzel packen":

Die Aussage von Eva Hammerer "Sobald sich eine Frau auch nur in geringstem Maße bedroht fühlt, ist sie schon ein Opfer", finde ich absolut zutreffend.

Gewalt gegen Frauen ist ein weltweites Problem. Auf der Ministerkonferenz zum Thema "Gewalt gegen Frauen" die Anfang 2002 stattfand, stellte eine EU-Kommissarin fest: "Die Gewalt von Männern gegenüber Frauen zwischen 15 und 44 hat auf der ganzen Welt mehr Todesfälle und Behinderungen zur Folge, als durch Krebs, Malaria, Verkehrsunfälle und Krieg insgesamt verursacht werden."

Der Schaden den häusliche Gewalt verursacht, geht weit über Narben am Körper hinaus. Gewalt in der Familie darf niemals bagatellisiert werden. Ein gewalttätiger Ehemann oder Lebensgefährte ist nicht weniger kriminell als jemand der einen Fremden schlägt.

Ing. Harald Schober, 8160 Weiz