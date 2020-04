Vier Jahres-Durchschnitt für Maturanote heranziehen

Als Lehrer mit einer über 25-jährigen Berufserfahrung und als Vater zweier Töchter, 20 und 18 Jahre alt, habe ich zum Maturaprozedere folgende Meinung: Die Maturant*innen haben ein Recht, sich möglichst gut auf ihre Zukunft vorzubereiten. Gerade in einer Zeit, die sehr viele Unsicherheiten mit sich trägt. Deswegen sollte auf die letzte Zeremonie, die Matura an sich, verzichtet werden.

Es sollte der Notenschlüssel aus den letzten vier Jahren zu einer Matura-Note führen. Die Schüler*innen haben gezeigt, dass und wie sie den Stoff gelernt haben. Die Überprüfung, die dann ja auch von der Tagesverfassung abhängig ist, kann eigentlich nicht das widerspiegeln, was bisher gelernt und verstanden wurde.

Natürlich ist es schade, diese letzte Zeremonie nicht feiern zu können. Die außergewöhnlichen Zeiten erfordern aber auch außergewöhnliche Maßnahmen. Deswegen glaube ich, ist es vernünftig, diesen jungen Menschen möglichst schnell eine Sicherheit zu geben, wie es weitergeht. Nachteile werden dadurch kaum entstehen. Sie können sich auf ihr Studium, Arbeitsleben usw. nun schon ruhig vorbereiten und jetzt die Zeit nützen, um sich vielleicht sogar sozial bei den unterschiedlichen Anbietern (Rotes Kreuz) einzubringen.

In schwierigen Zeiten ist es angebracht, Sicherheit zu geben, das ist nun eine Möglichkeit, nützen wir sie!



Armin Reichenpfader, 5020 Salzburg