Viertagewoche wird uns nicht retten

Die Viertagewoche und eine Arbeitszeitverkürzung wird in letzter Zeit öfters als zeitgemäß und Lösung so mancher Probleme angepriesen. Dies gipfelte in einem Bericht der "Salzburger Nachrichten" vom 28. 7. 2022 mit der Überschrift "Viertagewoche könnte das Klima retten", da eine kürzere Arbeitszeit und somit weniger Produktion den Ressourcenverbrauch vermindern und somit dem Klima helfen würde. Eher dienen solche Thesen der Legitimation von Bequemlichkeiten und der Spaßgesellschaft.

Denn wenn man die Blechlawinen betrachtet, die sich vor jedem verlängerten Wochenende oder in den Ferien auf den Autobahnen Richtung Süden oder in die Skigebiete wälzen und dann wieder zurück, darf die Korrelation zwischen Arbeitszeit und CO2 Ausstoß angezweifelt werden.

Im Gegenteil, es warten zahlreiche Aufgaben und Probleme in den nächsten Jahrzehnten auf eine Lösung, z.B. die demografische Entwicklung (weniger Menschen im erwerbsfähigen Alter, erhöhter Pensions- und Pflegeaufwand), geopolitische Herausforderungen (Verminderung von globalen Abhängigkeiten, Produktion von Schlüsselprodukten in Europa, Migration und Integration), oder der Klimawandel (Umstellung auf erneuerbare Energien, Anpassung an das extremere Wetter).

Wenn wir diese Aufgaben mit Mut und Entschlossenheit erledigen wollen und dabei Lebensstandard und -qualität auch nur halbwegs erhalten wollen, müssen wir die Ärmel hochkrempeln und anpacken und nicht von Viertagewochen und Arbeitszeitverkürzungen träumen!

Dr. Kurt Klappacher, Unternehmer, 5083 St. Leonhard