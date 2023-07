Visionäre realisieren wunderbare Idee für Opernabend

Da hat ein junger, berühmter und bekannter Opernsänger, Rafael Fingerlos, der seine Lungauer Wurzeln nie vergisst, einen Traum. Und da ist ein kunstaffiner Unternehmer, Stefan Ritzer, den ebenso viele Visionen für Kunst beschäftigen und der daher mithilft, diesen Traum zu verwirklichen - Oper Lungau - "Così fan tutte"!

Am Freitag, dem 21. Juli 2023, hatten wir das Glück, dieses künstlerisch, sängerisch und bühnentechnisch phänomenale Opernerlebnis hautnah miterleben zu können. Es wurde bewiesen, was möglich ist, wenn eine Zusammenarbeit von zwei motivierten und visionären Menschen funktioniert.

Hut ab vor Rafael Fingerlos, der Buch, Regie und Konzeption innehatte und hochkarätige Sänger sowie Orchester in den Lungau holte, um die Oper zu den Leuten zu bringen.

Ebenso Chapeau vor Herrn Ritzer, der für drei Wochen seine Firma stilllegt und gemeinsam mit seinen Mitarbeitern in dieser Zeit seine Werkstatt zu einer "Festspielbühne" umbaut!

Natürlich dürfen auch die vielen helfenden Hände, die im Hintergrund tollste Arbeit leisten, nicht unerwähnt bleiben!

Es war eine traumhafte, hochwertige Aufführung und somit können wir nur einfach Danke sagen für diese wunderbare Idee, deren Verwirklichung zu diesem unvergesslichen Opernabend im Lungau führte.

Wir hoffen, dass noch viele Visionen/Träume von Rafael Fingerlos durch Stefan Ritzers Kunstenthusiasmus Wirklichkeit werden können!



Rupert und Elisabeth Schmitzberger, 5101 Bergheim