Visionen müssen nicht Visionen bleiben

Zu "Was sich Kinder in Werfen wünschen" (SN-Lokalteil vom 9. April 2022): Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Stock,

was für eine schöne Idee, als Erstes die Kinder Ihrer Gemeinde nach ihren Bedürfnissen zu fragen! Allerdings sollte man nach unserer Erfahrung in der Partizipationsarbeit mit Kindern nie zu schnelle Schlüsse ziehen und erste, oft unrealistisch erscheinende Wünsche und Visionen als nicht machbar bezeichnen.

Es gibt zum Beispiel bereits Möglichkeiten, Kinos in Gemeinden (wieder) entstehen zu lassen: http://www.gemeindekino.at



Die Antwort des Bürgermeisters:

Sehr geehrte Frau DI Spannberger, da haben Sie auf jeden Fall recht. Oft zieht man in einer spontanen Reaktion die falschen Schlüsse. Ich persönlich liebe Kino und wir in Werfen sind ja in vielfältiger Weise eine Filmgemeinde. Insofern bin ich sehr an Ihrem Vorschlag interessiert und würde mich diesbezüglich über ein persönliches Gespräch freuen. Einstweilen vielen Dank und beste Grüße!



Arch. DI Ursula Spannberger, 5020 Salzburg