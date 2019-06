Völkermord in Kanada!

Ich habe den Artikel "Völkermord an Ureinwohnerinnen" gelesen und bin positiv überrascht, dass die SN davon berichtet. Ich denke, dass es wichtig ist, dass Kanada die 231 Empfehlungen des 1200 Seiten starken Berichts umsetzt, und es zeigt auch, dass es viel mehr Aufklärung darüber geben sollte, wie Völkermord definiert ist.

Es gibt sechs Bedingungen, und wenn auch nur eine erfüllt ist, so ist es Genozid. Kanada muss aufwachen und sich seinem institutionellen und strukturellen Rassismus stellen. Am 3. Juni, als der Bericht veröffentlicht wurde, weigerte sich Premier Trudeau das Wort "Genozid" auszusprechen und dies ist stellvertretend für so viele Kanadier. In den sozialen Medien war der Hashtag settler collector, den Indigene benutzen um Nicht-Indigene aufzurufen doch bitte ihre rassistischen nicht-indigenen Mitmenschen zur Rede zu stellen und auch den Druck von den Indigenen zu nehmen in einer Zeit der Trauer bitter nötig.





Valerie Peer, 8010 Graz