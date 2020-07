Völlig außer Kontrolle geraten

Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Es wird aktuell mehr kontrolliert und man ist misstrauischer und das haben wir Wirecard zu verdanken. Aber auch dort hat es lange gedauert, bis die Prüfer das Fehlen eines Nachweises für 1,9 Mrd. Bankguthaben gesehen haben. Dabei - ich war eines Teiles meines Berufslebens bei der Wirtschaftsprüfung - war die Überprüfung der ausgewiesenen Bankguthaben/Verbindlichkeiten anhand von Bankbestätigungen - eine der ersten Prüftätigkeiten. Nicht einmal die Gefahr des Verlustes des Prüfauftrages konnte diese Feststellungen beeinträchtigen. Da muss sich in der Prüfwelt einiges geändert haben, und nicht nur die Prüfinstanzen sind mehr geworden, sondern offensichtlich das "Vertrauen".

Auf Vertrauen basiert auch unsere Akzeptanz von bunt bedruckten Papier für unsere Arbeit, obwohl auf den Banknoten nicht mehr steht, "kann in Goldwährung umgetauscht werden". Demokratie bedeutet auch aufmerksam sein und Überprüfung von Angaben. Dazu gehört vor allem Grundwissen, auch in Wirtschaftsdingen. Aber wie man liest, verlassen bis zu 30 Prozent unserer Schüler die Grundschule ohne ausreichende Kenntnis in Lesen, Schreiben … und Rechnen.





Jürgen Jauch, 4040 Linz