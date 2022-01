Völliges Unverständnis

Jeder sieht, wie sich unser Krankenhauspersonal abmüht - für uns! Gerade diese Helfer leiden am meisten unter der chaotischen Gesundheitspolitik. Geschlossene Krankenhäuser, teils unterbezahltes Personal, teils brutale Arbeitsbedingungen. Kein Wunder, wenn einige den Job wechseln. Warum gibt es Menschen, die vor Krankenhäusern demonstrieren und das Personal anpöbeln? Warum richten diese Irrgeleiteten ihre Wut nicht mit demokratischen und friedlichen Mitteln an jene, die uns dieses Chaos einbrocken? Seriöse und datenbasierte Information - Fehlanzeige! Seit zwei Jahren werden wir mit Kindergarten-Marketingkampagnen, inhaltslosen Dauer-Pressekonferenzen, Lockdowns und mit planlosen und zumeist rechtlich fragwurdigsten Einschränkungen genervt, gespalten und unser Rechtsstaat gestresst. Wenn wir ÖsterreicherInnen daraus etwas gelernt haben, dann, dass unsere Eliten nicht in der Politik zu finden sind.

Ärger über allfälliges Versagen und Pandemie-Chaos der Regierung samt Opposition darf niemals eskalieren und sich schon gar nicht gegen jene Helfer richten, die täglich ihr Bestes geben und denen wir zu unsäglichem Dank verpflichtet sind!



Thomas Schurz, 5020 Salzburg