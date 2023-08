Volkskanzler Kickl ... und dann?

Mit vielen Aussagen hat Herr Dr. Kickl ja recht, so fair will ich sein. Doch vermisse ich von ihm beziehungsweise der FPÖ konkrete Lösungsansätze. Auch wenn er die Eliten anprangert, er gehört selbst seit Jahren dazu, hatte auch schon ein Ministeramt. Was wurde aus den Regierungsbeteiligungen der FPÖ? Immer ein Desaster für die FPÖ, für die Spitzenfunktionäre und für Österreich. Weil eben diese Partei in der Opposition sehr gut ist, aber dann in der direkten Verantwortung nichts draufhat. Leider vergessen das viele Wähler/-innen immer wieder und natürlich erinnert Herr Dr. Kickl nicht daran. Das sollten die anderen Parteien und vor allem die Medien machen, denn mal ernst: Wollen wir wirklich für Österreich einen Volkskanzler Kickl? Brauchen wir das, halten wir das aus? Sind wir so? Natürlich braucht Österreich dringendst Reformen bei der Zuwanderung, im Bereich der Pflege und des Gesundheitswesens, auch in der Bildung. Natürlich gehört die aktuelle Regierung ob ihres Nichtstuns abgestraft, befeuert sie doch die Inflation und damit die Teuerung. Doch wer Österreich liebt und schätzt, der kann unmöglich Dr. Kickl zum Volkskanzler machen. Der garantiert einen Scherbenhaufen im Vergleich zur aktuellen Situation.



Günter Österer, 5020 Salzburg