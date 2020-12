Volkssauna als Stadttaubenhaus

Ich ersuche zum Artikel "Stadt überlegt Bau von kleinen Taubenschlägen" (20.12.):

Seit vielen Jahren überlegt die Stadt Salzburg, was sie mit ihren vielen Stadttauben anfangen soll. Nun hat die Landeshauptstadt, glauben wir es einmal, für das Jahr 2020, 100.000 Euro für die "Eindämmung der Taubenplage" (sic!) budgetiert. Die Unterbringung der Tauben in einem Taubenhaus bzw. in mehreren Taubenschlägen scheint aber wieder nicht ernsthaft geplant zu sein, sondern eine Stadtwache wird kontrollieren, dass niemand Tauben füttert, Netzwerke werden über Gebäudehohlräume gespannt werden, dass Tauben dort vom Nisten abgehalten werden, Taubenspikes werden Bauten krönen, worin die Tauben trotzdem nisten und die jungen Tauben durch grausliche Verletzungen frühzeitig bzw. rechtzeitig vor Flüggewerdung verendet sind (siehe Eisenbahnbrücke beim Franz-Josef-Kai). Wer täglich, wie ich, die Staatsbrücke per Fahrrad unterfährt, befindet sich ohnedies kurzzeitig inmitten einer Taubenkolonie; für die Landeshauptstadt wohl eher ein Vorteil derart, dass der erste Flug bzw. Sturz junger Tauben von der Eisenkonstruktion der Staatsbrücke in den Fluten der Salzach endet, somit auch das Leben dieser Taubenkinder. Neugierig bin ich freilich, wie die Staatsbrücke nun vernetzt und verstachelt wird, um sie taubenfrei zu bekommen; hierfür braucht es in Bezug auf Tauben wahrscheinlich mehr Phantasie, als um sie von übernachtungsmöglichkeitssuchenden Bettlern frei zu halten. Was spricht also dagegen, die alte sistierte Stadtsauna im Volksgarten in ein Stadttaubenhaus umzuwidmen? Das wäre aus meiner Sicht eine artgemäße, tiergerechte Möglichkeit zur "Eindämmung der salzburgspezifischen Taubenlpage". P.S.: Von einer "Taubenplage" zu reden, finde ich ungebührlich, es geht hier explizit um den chronifizierten Unwillen der dafür Verantwortlichen, diesbezüglich was zu tun!



MMag. Alois Ramsauer, 5020 Salzburg