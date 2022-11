Volle Briefkästen mit Spenden-Briefen

Derzeit füllen sich unsere Briefkästen wieder mit Bitten um Spenden und jeder kann sich aussuchen, wem er eine zukommen lassen möchte. Das habe ich getan und mir viele Jahre die Mühe gemacht, die unerwünschten Briefe mit ihren Grußkarten und Kugelschreibern zurückzusenden. Bei der Abgabe in einem Postamt wurde ich dann aufgeklärt, dass beim Vermerk "Retouren an Postfach 555" diese in Wien gesammelt und vernichtet werden. D. h., der Absender erfährt nichts davon, wird mich wieder damit behelligen und die Post hat unnütze Mehrarbeit.

Heutzutage sollten sich alle Spendenorganisationen gut überlegen, ob es im Zeitalter des Internets nicht andere Lösungen gibt, als in Summe stapelweise Weihnachts- oder Glückwunschkarten sowie anderen Krimskrams mit hohem Streuverlust zu versenden.



Peter Branner, 5026 Salzburg