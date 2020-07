Volle Kraft voraus in die "Piefke-Saga"

Richtig! Die Sperre des Wegs zur Rohrmoosalm ist die logische Konsequenz eines fragwürdigen Urteils. Wieso soll der Besitzer, Wegerhalter und Betreiber seinen Grund für die öffentliche Benutzung freigeben, wenn er für alles zur Verantwortung gezogen werden kann? Lachhaft auch sogenannte Aufrufe bzw. Appelle an eine Vernunft der Spaziergänger. "Spaziergänger", die mit Hunden Wild- und Nutztiere irritieren, nach Vorbildern aus der chinesischen TikTok-Plattform ganze Herden in den Abgrund zwingen, grölen, lärmen und Unmengen von Mist und Unrat hinterlassen? Der ganze Ertrag des Almbesitzers soll also jenen zugutekommen, die sich beim schicken "cow molesting" vielleicht einen Knöchel brechen? Geht's noch? Dafür soll der eigene Grund geöffnet werden und noch gezahlt werden, wenn das arme Kindlein im Wald gegen einen plötzlich auftauchenden Baum prallt oder gar eine nette Schlange streicheln will - die das gar nicht gut findet und tut, was so eine in die Enge getriebene Schlange halt tut?

Im Lainzer Tiergarten in Wien hab ich selbst beobachtet, wie ein "Spaziergänger" mit Kind auf den Schultern einen Keiler, der allein auf einer Lichtung stand, mittels Kastanienbeschusses in eine vorteilhafte Pose zum Fotografieren bringen wollte. Was schiefging.

Dagegen soll echt eine Aufklärung mit Videos, mit Schautafeln und Appellen wirken? Glaubt das irgendjemand?

Und dann kommen noch ein paar "Lustig-Bunt-Trallala"-Träumer, die ernsthaft den Wolf einbürgern wollen. Bravo! Sollten für den Weitsicht-Oscar nominiert werden: Nach Reparationszahlungen an umgefallene Touristen kommt dann vom Land der "fette" Tier-Materialwert für Wolfsrisse als "Ausgleich". Oder so. Tiere auf einer Alm sind ja quasi "Peng!" einfach da. Die müssen nicht mühevoll aufgezogen werden . . .

Diese vollkommen durchgeschossene Tourismusindustrie in Verbund mit den bekannt klar sehenden und überhaupt nicht weltfremd urteilenden Richtern fährt mit äußerster Kraft voraus direkten Kurs in die "Piefke-Saga".



Gerhard Krejcirik, MSc, 1230 Wien