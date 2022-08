Vollkasko Staat

1974 erste Ölkrise. Der Liter Superbenzin kletterte von ATS 3,80 auf über ATS 13,00. Das entspricht heute - hochgerechnet nach dem VPI - einem Literpreis von ca. 4 Euro. Der Staat hat sich mit Unterstützungszahlungen zurückgehalten und wir haben uns einschränken müssen und trotzdem haben es fast alle überlebt. Heute schreit man bei jeder Gelegenheit nach Hilfe des Staates - unterstützt von den Medien - und die Politiker/-innen überbieten sich in der Erfüllung dieser Wünsche (Beispiel Förderungen wegen Corona).

Wohlwissend dass auch der Tag kommt, wo die Geschenke bezahlt werden müssen (natürlich auf Kosten all derer die in diesem Land noch leistungsbereit sind und Wertschöpfung erwirtschaften) nicht nur von ein paar Superreichen, sondern vermutlich von allen, die ihr Vermögen nicht in Sicherheit bringen können. Angefangen vom Besitzer einer Eigentumswohnung oder eines Einfamilienhauses bis hin zu den Menschen, die sich trotz aller Widrigkeiten etwas für das Alter auf die Seite gelegt haben oder gar so verrückt waren, höhere Pensionsversicherungsbeiträge zu leisten und erwartet haben, dass Sie davon im Alter profitieren könnten, weil die ja auch wie gesetzlich vorgesehen nach der Inflationsrate angepasst werden müssten.

Garber Walter, 6330 Kufstein