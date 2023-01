Die Förderung des Landes für kleine und mittlere Lebensmittel-Nahversorgungsbetriebe wird erfreulicherweise verlängert bis Ende 2023. Sie gilt jedoch nicht, wie in "Salzburg heute" vom 25. 1. am Lebensmittelgeschäft in St. Jakob beispielhaft gezeigt, für kleine Nahversorger, die alles Notwendige für den täglichen Bedarf bereitstellen. Sie gilt nur für Geschäfte, die ein "vollständiges Lebensmittel-Sortiment" mit unter anderem einer Bandbreite an Tiefkühlgemüse anbieten. Wie aber soll denn ein so kleines Geschäft eine so breite Produktpalette abdecken können? Warum ist Tiefkühlkost bei einem solchen Nahversorger zwingend nötig? Förderungen sollten auch solche Kleinstgeschäfte unterstützen, die ein kleines Sortiment für den täglichen Bedarf, aber fußläufig erreichbar in Orten bereitstellen.

Anna Engl, 5061 Elsbethen