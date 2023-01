Vollzeitbetreuung im Sinne der Kinder?

Handeln die Sozialpartner wirklich im Interesse der Familien und somit im Interesse der Kinder, wenn sie Ganztagesbetreuung bereits für Ein- bis Dreijährige fordern? Ich würde mir dazu von den Medien wünschen, dieses Thema auch von der Seite zu beleuchten, ob die frühkindliche Entwicklung dafür gemacht ist, bereits mehr Zeit in Fremdbetreuung als bei der Familie zu verbringen. Mir scheint, diese Forderung kommt mehr dem Arbeitsmarkt und der Wirtschaft zugute.

Und ja, ich bin für Gleichberechtigung, aber ich bin auch Mutter eines Kleinkinds und der Meinung, Eltern sollten auch die Option haben, die Kinder in den ersten Jahren zu Hause zu betreuen, um ihnen so das Wichtigste mitzugeben: Urvertrauen. Und dabei sollte man die Familien unterstützen mit, unter anderem, der Anrechnung der Kinderbetreuungszeit auf die Pensionsversicherungszeiten oder finanzieller Unterstützung, damit auch die meist besser verdienenden Väter zu Hause bleiben können, ohne ein großes Minus in der Familienkasse zu hinterlassen.

Und bitte verabschieden wir uns vom Bild der Hausfrau und Mutter. Mütter, die ihre Kinder zuHause betreuen wollen, sind deswegen nicht automatisch das Heimchen am Herd, sie teilen sich Hausarbeit mit dem Partner und leisten in der Kinderbetreuung vollwertige Arbeit und jonglieren daneben oft noch einen Teilzeitjob.



Susanne Spannring, 5020 Salzburg