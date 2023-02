Vom Frosch-Käfer-Zoo zur Erleuchtung!

Die "U-Bahn-Stopper" haben offensichtlich schon Erfahrungen im Installieren eines Frosch- und Käfer-Zoos in Köstendorf zur Verhinderung der Eisenbahn nach Wien. Jetzt machen sie sich Sorgen um die Stadt Salzburg. Im Untergrund von Salzburg dürfte es mindestens zwei "schützenswerte" Spezies geben, nämlich den "Kleinen Grünen Steinbeißer" und den "Blauen-Römischen-Badezimmer-Regenwurm". Beide sind so selten, dass sie noch von niemand gesehen wurden. Damit das so bleibt, muss unbedingt der Luftraum unterhalb der Oberfläche unter Schutz gestellt werden, damit den armen Viecherln nichts passiert.

In Zukunft darf in der Stadt nicht mehr gegraben werden und alle Telefon- und Abwasserleitungen müssen, zusammen mit der Straßenbahn-Oberleitung, über der Straße verlegt werden.

Außerdem sollten, nach historischem Vorbild, die Fenster im Rathaus zugemauert werden und die Gemeinderäte gehen mit Säcken voll Sonnenlicht in die Sitzung. So haben sie mit Gewissheit die Erleuchtung, dass nicht jede vermeintliche "Bürgerinitiative" ernst zu nehmen sein muss.



Richard Fuchs, 5020 Salzburg