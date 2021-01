Vom Kohärenzgefühl

Dieses Gefühl, dass sich eine Entscheidung genau richtig anfühlt. Dass das, was wir tun, stimmig ist. Die Soziologe nennt dieses Gefühl Kohärenz - einen Zustand, in dem wir uns gut und zufrieden fühlen. Zugegeben, in Zeiten wie diesen ist natürlich auch diese Messlatte eine andere. Aber gerade in Krisen ist das Kohärenzgefühl die entscheidende Variable, um bei Herausforderungen stark und widerstandsfähig zu bleiben. Nun, unschwer an dieser Stelle zu erkennen, worauf die Verfasserin dieser Zeilen hinaus will - weder mit dem Finger auf die Entscheidungsträger zeigend noch behauptend, es besser machen zu können. Aber warum in sozialen Einrichtungen nicht mehr gesungen werden darf und Eltern den Skianzug der Sprösslinge (!) auf die Treppe des Kindergartens legen müssen, weil dieser nicht übergeben werden darf (FFP2-Masken tragend), grenzt aus meiner Sicht schlichtweg an Absurdität.

Mit Blick auf Schweden und Dänen nicht nur in St. Anton, Skitourismus dort wie da, Warteschlangen beim Salzburger Eistraum (und nein, dort trugen nicht alle Masken) oder nicht nachvollziehbare Priorisierung von Bürgermeistern bekommt selbst der vernünftige Mensch ein Schleudertrauma vom Kopfschütteln.

Und während im März 2020 noch Rufe der Einigkeit hallten und die Stimmung eine des "gemeinsam schaffen wir das" war, ist nun mehr und mehr eine Spaltung der Gesellschaft zu beobachten. Zur Einigkeit und Bewältigung der Krise braucht es aber eben dieses oben genannte Kohärenzgefühl. Und das will und will sich einfach nicht einstellen - warum nur nicht?





Dr. Stefanie Trtan, 5020 Salzburg