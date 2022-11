Von Armut bedroht

Laut einer aktuellen Umfrage von SORA im Auftrag der Caritas gibt jeder Zweite an, sich auf Grund der massiven Teuerungen im Alltag einschränken zu müssen, etwa beim Lebensmitteleinkauf, beim Heizen und beim Stromverbrauch, beim Tanken, beim Urlaub, der Kultur und der Freizeit. Laut Caritas ist somit die Not in der Mittelschicht angekommen. Als Angehöriger der Mittelschicht bestätige ich das Befragungsergebnis, ich bin aber durch diese Einschränkungen keineswegs in Not geraten. Ich halte diese Aussage der Caritas für eine maßlose Übertreibung und als Affront gegenüber den tatsächlich durch die Teuerung in Not geratenen Menschen. Die Einschränkung eines bisher weitgehend sorgenfreien Lebensstils kann nicht mit der Not von Menschen verglichen werden, die die stark gestiegenen Heizkosten, Stromkosten, Mietkosten, Lebensmittelkosten, etc. fast nicht mehr stemmen und von Urlaub sowie kostenpflichtigen Freizeit- und Kulturaktivitäten wahrscheinlich ohnehin nur mehr träumen können.





Mag. Heinrich Winkelmayer, 8151 Hitzendorf