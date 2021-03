Ich weiß, es ist schon genug geschrieben worden, aber doch:

1. Heute im Mittagsjournal berichtet der Virologe, er sei aus fachlicher Sicht für Verschärfungen, aber die Bevölkerung sei müde, auch im Bekanntenkreis wollten viele die Masken nicht mehr tragen etc.

Dazu: Ich bin Jahrgang 1934. In der Volksschule Mülln waren die Auswirkungen des Krieges deutlich zu spüren, zuletzt oft Fliegeralarm, Aufenthalt im Stollen, nach der Entwarnung nach Hause. Keiner fragte, ob wir "kriegsmüde" seien, Verdunkelung, Ausgangssperre am Abend, Mangel bei der Ernährung nicht mehr ertragen würden.

2. Am 23.3. in den SN in Bezug auf die Schulschließungen: "Wir schaffen eine Generation Corona". Dazu von mir: In der ersten Klasse Gymnasium am Universitätsplatz war bis zum Kriegsende kaum mehr Unterricht am Vormittag, nach neun Uhr war regelmäßig Alarm, dann in den Stollen, Bombenangriffe, nach der Entwarnung eilig nach Hause: "Steht das Haus noch, leben die Eltern?"

Die erste Kasse wurde mit einem "Sommerunterricht" im Johanneum abgeschlossen. Anscheinend haben wir den versäumten Lehrstoff in den nächsten Jahren aufgeholt.

Warum ich das schreibe: Mir scheint, es wird zu viel gejammert, denn - im Gegensatz zu damals - wissen wir, dass das Ende der Pandemie berechenbar ist. Damals haben wir als Kinder und Jugendliche nur den Mangel gekannt, jetzt sind wir von einem hohen Niveau eingebremst geworden.







Dr.jur. Kurt Reitsamer, 4820 Bad Ischl