Von einer Welternährungskrise kann keine Rede sein

Der Bericht zum Thema "Turbulente Agrarmärkte" (",Ukraine ist erst seit zehn Jahren großer Player'" (SN v. 30. 7.) war sachlich und sehr erfrischend. Bitte um eine Fortsetzung. Einige relativierende Fakten hätten gut dazu gepasst. Folgend ein Beispiel: Der weltweiter Bedarf an Getreide liegt jährlich bei etwa 2000 Millionen Tonnen (Mais, Weizen, Ölsaaten usw.). Weit mehr als die Hälfte kommt aus drei Ländern - China, USA und Indien. Die Ukraine erntet in einem guten Jahr 100 Millionen Tonnen - also fünf Prozent vom weltweiten Bedarf. Der Übergriff der russischen Armee in Februar hat die Ukraine daran gehindert etwa einen Drittel ihrer 2021 Ernte zu exportieren. Der Löwenanteil wurde bereits vor Februar plangemäß exportiert. Augenblicklich fehlen also am Weltmarkt" nicht ganz zwei Prozent.

Das ist eine schlimme Geschichte - allerdings daraus eine "Welternährungskrise" abzuleiten ist angstmachende Propaganda der übelsten Sorte und dient nur Spekulanten die aus Eigennutz die Agramärkte laufend manipulieren. Im Prinzip wäre es die Aufgabe der Politik und der Massenmedien dieser Preistreiberei entgegenzuwirken - leider passiert zu wenig.

Eine geschickte Logistik und eine faire Umverteilung werden gravierende Versorgungsengpässe entschärfen. Ob sich die Akteure in diesem bestimmten Wirtschaftskreislauf als geschickt und fair erweisen, wird sich bald zeigen.





Christopher Warrender, 1140 Wien