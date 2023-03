Von Gewinnern und Verlierern

Die Überschrift in der Montagausgabe "SPÖ stürzt in Kärnten ab" ärgert mich, weil von einem Absturz keine Rede sein kann. Von einem Absturz hätte man reden können, wenn sie halbiert worden wäre. In der heutigen Zeit, wo so viele Parteien und Gruppierungen um die Wählergunst buhlen, sind 39 Prozent ein hervorragendes Ergebnis. Die Überschrift hätte daher lauten müssen: "Klarer Sieg der SPÖ". Wahlsieger ist immer der, der die meisten Stimmen bekommen hat, auch wenn Stimmen eingebüßt wurden. Die ÖVP wurde in diesem Artikel als Gewinner bezeichnet, obwohl sie nicht einmal halb so viele Stimmen bekommen hat als die SPÖ, nur weil sie aus einer schlechten Basis einige Stimmen dazugewonnen hat. Das ist eine verkehrte Sprache.

Johann Weiss, 5451 Tenneck