Von Herzen danke!

Mit diesem Leserbrief möchte ich mich ganz herzlich bei der Belegschaft der Onkologie der Barmherzigen Brüder Salzburg bedanken. Aufgrund meiner Erkrankung bin ich nun seit fünf Jahren dort in Behandlung. Die Pfleger, die Schwestern, die Ärzte und Ärztinnen - aber auch alle anderen Mitarbeiter, die mir in dieser Zeit dort begegnet sind - leisten unglaublich tolle Arbeit. Ich fühle mich seit Beginn an bestens aufgehoben. Die Freundlichkeit, die aufmerksame Betreuung und Zuversicht füllen die Zeit, die ich dort verbringe. Vor allem aber steht die Menschlichkeit dort im Mittelpunkt. Danke, dass ihr mich seit meiner Diagnose an meinen hellen und dunklen Tagen begleitet. Danke auch für euer Bemühen, eure Ehrlichkeit und den regelmäßigen Austausch mit meiner Familie.



Rosemarie Elixhauser, 5082 Grödig