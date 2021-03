Von Mehrheit kann keine Rede sein

Zum Leserbrief "Ende der Zeitumstellung?" (SN v. 29.3.):

Wieder einmal kursiert das Märchen, dass eine Mehrheit der EU-Bürger seinerzeit für die Abschaffung der Sommerzeit gestimmt hätte. Diese Behauptung wird nicht wahrer dadurch, dass auch Jean-Claude Juncker damals die Chuzpe hatte, diese Fake News in die Welt zu setzen, obwohl er die echten Zahlen natürlich sehr gut kannte: Ja, 84 Prozent der Stimmen sprachen sich für eine Abschaffung aus. Bloß hatten von (damals) 500 Millionen EU-Bürgern nur 4,6 Millionen an der Online-Befragung überhaupt teilgenommen.

Es votierten also nur 0,77 Prozent der EU-Bürger für die Abschaffung der Sommerzeit - da von einer überwiegenden "Mehrheit" zu sprechen, ist doch einigermaßen kühn. Nicht immer ist das, was man selber will, ident mit dem, was angeblich "alle" wollen.

Dr. Gerhard Oberzill, 3420 Kritzendorf