An einem Vormittag von Salzburg in den Lungau: Ich benötigte zwei Züge und drei Busse.

Meine Fahrt begann um 10.12 Uhr Salzburg-Hauptbahnhof und endete um 13.57 Uhr in Tamsweg. Fahrzeit: 3.45 (ca. 120 km). Alternative: eine Stunde früher, Fahrzeit: 4.20.

Für eine Fahrt Salzburg-Wien, 297 km, benötigt die Bahn 2.30.

Ich habe dieses Jahr mein Auto abgegeben und bin nun mit dem Klimaticket unterwegs.

Das Herz muss schon sehr grünbewegt schlagen, wenn man diese Strecke mit Öffis bewältigen soll.



Reinhold Weidinger, 5580 Tamsweg