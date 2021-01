Von wegen Gleichbehandlung

Die Herren und (wenigen) Damen in der Landes- und Bundespolitik frage ich, was sie unter Gleichbehandlung verstehen? Keine Präsenzkurse im WIFI, der VHS, Uni, in Schulen usw. usw., aber Skilehrerkurse samt Party! Geht's noch besser, uns Bürger zu brüskieren? Die Kultur am Boden, von der Gastronomie ganz zu schweigen.

Jede/-r, der/die alle Einschränkungen einhält und psychisch bereits angeschlagen ist, wird wohl auf die Ge- und Verbote bald pfeifen. Und die von der Regierung gepriesene Wunderwaffe Impfung - ein Treppenwitz, was Transparenz und Planung anbelangt.



Marianne Krisch, 5111 Bürmoos