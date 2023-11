Von der Wiege bis zur Bahre wird bewertet

Nein, keine Formulare, sondern Bewertungen aller Art. Das ganze Leben wird benotet, gevotet, abgestimmt, verglichen, beurteilt, was das Zeug hält. Im Kindergarten geht's schon los. Wer kann als erstes am Topf sitzen, wer kann ihn als erstes wieder verlassen? In der Schule setzt es sich fort, wer ist am besten und so weiter. Ich meine damit nicht die normale Benotung, die nötig ist, weil man ja den Leistungsstand überblicken will und weil ein Vergleich auch ein Ansporn sein kann. Es sind wie immer die Auswüchse.

Was müssen sich Verkäuferinnen denken, die über Jahre, vielleicht Jahrzehnte bestens ihrer Tätigkeit nachgekommen sind, wenn sie sich einem Voting zu stellen haben. Was müssen sich Lehrpersonen denken, wenn Sie von Schülern benotet werden. Ebenso wird es bei Handwerkern, Ärztinnen, Wissenschaftern und Gastronomen sein; natürlich alles auf Social Media - das kann schon einmal zu denken geben, mitunter kaputt machen. Ist es da ein Wunder, dass die arbeitende Bevölkerung von Work-Life-Balance zu träumen beginnt?

Wenn ich im Alltag in einem Geschäft mit etwas nicht zufrieden bin, rede ich mit der Verkäuferin direkt, dazu braucht es kein Mystery Shopping. Wenn ich in einer Werkstatt mit etwas nicht einverstanden bin, wende ich mich direkt an den Sachbearbeiter, dazu benötige ich keine Beurteilung, inkognito. Wenn mir eine ärztliche Behandlung nicht den gewünschten Erfolg bringt, rede ich mit der Ärztin persönlich, dazu wird kein Kassen-Arztpraxen-Spion gebraucht. Finde ich das Essen in einem Gasthaus köstlich, schicke ich aber auch einen Gruß in die Küche. Direkt und persönlich ist allemal besser, als Unmut oder Freude via Social Media - oft anonym, aus dem Hinterhalt - kundzutun.

Ohne Bewertung und Benotung geht es nicht, aber es soll sich in einem gesunden Rahmen bewegen. Sonst schießen wir über das Ziel hinaus und man erreicht das Gegenteil. Täglich am Prüfstand stehen zu müssen, ist sinnlos, macht nur mürbe. Wie jüngst "Fleischer:in des Jahres. Wer schneidet am besten ab? Jetzt QR-Code scannen" kann gut gemeint sein, kann aber auch schlichtweg in die Hosen gehen, womit wir wieder beim Anfang wären; im Kindergarten beziehungsweise von der Wiege bis zur Bahre.



Renate Ratzenböck, 5723 Uttendorf