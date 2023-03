Ich möchte dem Leserbriefschreiber Herrn Josef Kreiseder widersprechen.

Es wird in den Nachrichtensendungen des ORF 2 ständig darauf hingewiesen. Diese finden um 09:00, 13:00 17:00, 19:30 und 22:00 statt weiters um Aktuell nach 13 Uhr und in Aktuell nach 17 Uhr sowie in der Sendung Bundesland heute. Man muss sich das halt auch ansehen, außerdem wird in Zeitungen auch immer gewarnt und die Tricks angeführt





Rudolf Karl, 1090 Wien