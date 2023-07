Vor dem Megaprojekt den öffentlichen Verkehr verbessern

Wie es nicht nur den Anschein hat, sondern zur Zeit auch leider Wirklichkeit ist, beschäftigen sich im Bereich der Verkehrspolitik Gemeinde- und auch Landespolitiker, die Befürworter eines kostpieligen Projekts sind, nur mehr mit dem Problem, dafür öffentliche Zustimmung zu erreichen. In der kürzlich abgehaltenen Vorstellung des Projekts, die den Anspruch einer Information erhob, ergaben sich jedoch mehr Fragen als Antworten, sodass die Mehrzahl der Teilnehmer unberaten und uninformiert wieder heimging.

Das Augenmerk und Ohr der Öffentlichkeit und auch Berichterstattung auf eine doch so ferne Zukunft zu richten und dabei den beklagenswerten Status quo in der Landeshauptstadt vergessen machen zu wollen, dafür wird dieses Megaprojekt ständig missbraucht.

Wenn eine viel befahrene Bundesstraße eineinhalb Jahre um- und neugebaut wird, in dieser auch eine Obuslinie fährt, die von Liefering bis Mayrwies durch die Stadt führt, fällt niemandem dieser Politiker - denen diese Umstände bekannt gewesen sein sollten - ein, wie diese Obuslinie vom eineinhalbjährigen Stau in dieser Bundessstraße befreit werden könnte, obwohl es dafür billige Lösungen gegeben hätte. Alle Benützer der Obuslinie 4 konnten sich eineinhalb Jahre nicht auf den Fahrplan verlassen, sondern mussten einfach warten, wann der Obus aus dem Stau kam. Das dauerte halt manchmal eine halbe Stunde. Dass ein Fahrschulinhaber als Bürgermeister darauf keine Zeit für eine Idee, falls er überhaupt dazu eine gehabt hätte, verschwendet, ist fast schon evident.

Diese Zustände haben sich leider nach Ende der Bautätigkeiten nicht beseitigt. So wollten meine Frau und ich am 5. 7. 2023 um 17.20 Uhr in der Station Gnigl-S-Bahn stadtauswärts in die Linie 4 einsteigen. Angekündigt war am Display ein Ankommen in zehn Minuten. Der Obus kam jedoch nicht. Nach ca. 15 Minuten reduzierte sich die angezeigte Ankunftszeit, bis sie schließlich gefühlte 20 Minuten ständig zwischen vier und drei Minuten schwankte.

Der erste Obus kam dann um 18.02 Uhr! Die Wartezeit betrug dann 42 Minuten!

Jetzt, werte Befürworter eines Megaprojekts, wäre es an der Zeit, den Status quo im öffentlichen Verkehr so zu verbessern, sodass dieser attraktiv wird. Wenn das erledigt ist - Intervallzeit höchstens zehn Minuten, wenn nicht weniger - dann von Megaprojekten träumen.

Walter Mitterbauer, 5023 Salzburg