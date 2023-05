Vor der Landtagswahl - nach der Landtagswahl

Da nun die neue Landesregierung steht, möchte ich an Folgendes erinnern: Herr LH Haslauer hat vor der Wahl Bedenken für eine Koalition mit der FPÖ angesprochen. FPÖ-Chefin Svazek hat vor der Wahl angekündigt, eine Zusammenarbeit mit der ÖVP ja, aber nicht mit Herrn Haslauer. Genau, was die beiden nicht wollten, haben wir nun. Was soll der Wähler nun mit solchen Aussagen vor der Wahl halten? Reine Wählertäuschung. Der SPÖ möchte ich für ihr Verhalten gratulieren, nicht bei diesem Deal mitgemacht zu haben.

Kurt Tüchler, 5620 Schwarzach