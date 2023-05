Es gibt einen Witz, der so geht: Ein Politiker stirbt und wird von Petrus vor die Wahl gestellt, Himmel oder Hölle. Beides wird ihm vorgeführt. Im Himmel wird gebetet und Halleluja gesungen, in der Hölle wird allerfeinst getafelt, Champagner inklusive. Die Wahl fällt auf die Hölle und so wird er in die Hölle geführt. Plötzlich ist alles anders, Feuersbrunst und hässliche Fratzen schlagen ihm entgegen. Auf die Beschwerde, dass er getäuscht worden sei, antwortet ihm Petrus: Ja, ja mein Lieber, das ist der Unterschied von vor der Wahl und nach der Wahl.

Wenn der Landeshauptmann sich vor der Wahl keine Koalition mit der Kickl FPÖ mit seiner Putin und Orbán freundlichen Entourage vorstellen konnte, ist nun alles anders. Wendehals nix dagegen. Mit einer Partei sich ins Bett zu legen, deren Chef am erste Mai in gewohnter Bierzeltlaune ins Publikum ruft: "Machen wir es dem Orbán nach" und der oberösterreichische Landesvize Haimbuchner sich offen gegen geltendes Recht stellt und Pushbacks fordert, weil er keine Asylwerber mehr sehen will - gratuliere!

Macciavelli hat im 16. Jahrhundert die politische Theorie entwickelt, wonach zur Erlangung oder Erhaltung der Macht, jedes Mittel unabhängig von Recht und Moral erlaubt ist. Schade, dass Herr Dr. Haslauer seine guten Ruf auf diese Weise verliert. Ich kann mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, dass 30 Prozent der Wählerschaft eine Orbanisierung Österreichs will.





Josef Veronesi, 5231 Schalchen