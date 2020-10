Voraussetzungen für Wahlberechtigung

In seinem Leitartikel "Wien wird zur Zwei-Drittel-Demokratie" vom 29.9. schreibt Andreas Koller zum Thema Wahlrecht für Nicht-Staatsbürger: "Das Wahlrecht muss daher an Bedingungen geknüpft werden. [...] 'Deutschkenntnisse und Grundkenntnisse der demokratischen Ordnung und der Grundprinzipien Österreichs' [...]. Also exakt das, was [...] auch zur sinnvollen Ausübung des Wahlrechts befähigt."

Dem stimme ich voll und ganz zu. Allerdings muss man dieses Grundwissen von allen Wahlberechtigten verlangen, auch von den hier geborenen österreichischen Staatsbürgern. Bei diesen wird besagtes Wissen einfach vorausgesetzt. Eine juristische Fiktion, die falsch ist. Das tägliche Studium der Zeitungen und Nachrichtenportale bezeugen das. Politik und Medien wissen das auch. Ich bin daher der Meinung, ein entsprechender Befähigungsnachweis sollte Voraussetzung zur Erlangung des aktiven und passiven Wahlrechts sein. Sowohl für Inländer als auch für hier lebende Ausländer. Als Nachweisverfahren schlage ich z.B. den Test auf www.staatsbuergerschaft.gv.at mit unbegrenzter Wiederholungsmöglichkeit vor. Jeder Interessierte soll diesen Test so oft wiederholen (und dadurch lernen) können, bis er ihn besteht. Dieses Verfahren würde uns allen viel (Wahlkampf) Geld, Zeit und Nerven sparen. Die Wahlwerbenden müssten ihre Argumente, Ideen und ihre Sprache der neuen Situation anpassen. Und ihre Entscheidungen.



Mag. Georg Gstrein, 5020 Salzburg