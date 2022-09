Voraussetzungen in der Pflegearbeit verbessern

Die Schließung des Seniorenheims in Lehen zu fordern halte ich für die falsche Lösung und vor allem ein Eingeständnis der politisch Verantwortlichen, nicht in der Lage zu sein, die Misere von der Wurzel an zu lösen. Schafft doch endlich Voraussetzungen für die Pflegekräfte in finanzieller und arbeitsmäßig attraktiver

Weise, damit sie nicht aus dem Beruf weglaufen oder neue Kräfte in diesen

schweren Beruf einsteigen. Anscheinend ist niemand bereit, entsprechend Geld und Mittel für eine Besserstellung der Pflegenden bereit zu stellen. Es ist nachvollziehbar,

dass es nur im Pflegebereich nicht machbar wäre, Personalengpässe zu beseitigen. Ein parteipolitisches Hickhack hilft da schon gar nicht und sind auch keine Stimmen zu holen.

Mit der Reduzierung von Pflegeplätzen trifft man wieder nur die Schwächsten. Die Verlegung von alten kranken Menschen ist doch ein sehr schwerer Eingriff in ihr

bisher gewohntes Umfeld.





Rudolf Ratzenberger, 5020 Salzburg