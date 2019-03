Vorbild Australien

Ich bin pensionierter Stadt Salzburger und als Einzelreisender drei Monate auf Entdeckungsreise in Australien unterwegs. Als überzeugter gesundheitsbewusster Nichtraucher war ich verärgert über den faulen Kompromiss der Regierung beim Thema Rauchen in der Gastronomie. Australien ist ein Nichtraucher Paradies. Es gibt klare Regeln. Striktes Rauchverbot in allen Lokalen und im Umkreis von mehreren Metern im Außenbereich. Eine Schachtel Zigaretten kostet sagenhafte 20 bis 23 Euro. Niemand beklagt sich. Raucher muss man mit der Lupe suchen. Würden Zigaretten in Österreich das doppelte des jetzigen Preises kosten und der Erlös zweckgebunden für Heilungskosten verwendet werden, ein Aufschrei der Raucher und Trafikanten würde durchs Land hallen.

Jedenfalls würden viele damit aufhören, viel Geld dafür auszugeben, ihre Gesundheit zu ruinieren.

Reinhard Rattensberger, Derzeit in Sydney