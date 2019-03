Vorbild Lienz: Essens- und Sachspenden sind erlaubt

Basierend auf den letzten Geschehnissen sind sich sogar die kirchlichen Institutionen uneins in dieser Situation. Es gibt in Lienz in Osttirol einen sehr guten Ansatz um dieses Thema human und zielgerichtet zu lösen. Es gibt kein Bettelverbot und keine Ausgrenzungen. Grundsätzlich in der städtischen Verordnung ist Geben an die Bettler erlaubt, aber kein Geld, keinen Alkohol und keine Rauchwaren.

Sachspenden wie Essen, Bekleidung alles ist erlaubt. In der Stadtgemeinde Lienz können Gutscheine für die Bettler erworben werden und können diese dann nur im Sozialladen gegen Essen und Bekleidung eingetauscht werden.

Dieser Sozialladen könnte in Salzburg sicher mit einer kirchlichen Einrichtung koordiniert werden. Das Geben kommt direkt an die Bedürftigen, Essen und Bekleidung können die inhumanen Organisatoren nicht abkassieren und somit wird sich alles wie von selbst etwas dezimieren.

Wir Geber wissen heute ja genau, dass das Geld sofort in schlechte Kanäle wandert und die Bettler/-innen vor Ort wenig oder nichts davon behalten können.

So kommt die Spende als Ware oder Gutschein direkt an die Bedürftigen und man hilft wirklich und unterstützt keine undurchsichtigen Organisationen.

Mit ein paar Gutscheinen können wir beruhigt unser Gewissen entlasten, dass es uns so gut geht und den am Boden Sitzenden leider nicht.





Andreas G. Gressenbauer, 5020 Salzburg