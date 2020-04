Vorbildlich für einen Unternehmer

Wenn ich in den "Salzburger Nachrichten" am 23. April 2020 zum Thema "Wenn der erste Mann in der Krise geht" den Kommentar von Herrn Hermann Fröschl lese, dann widerspreche ich auf das Entschiedenste. Für mich ist es für einen Unternehmer und Funktionär vorbildlich, wenn dieser, wenn er sein Unternehmen bzw. seine Funktion nicht mehr optimal erledigen kann, zurücktritt, um sein großes Unternehmen mit sehr vielen Mitarbeitern zu retten. Es ist auch schön, dass in der Schnelligkeit mit Präsident Peter Buchmüller ein erfolgreicher Unternehmer als Nachfolger gefunden wurde.



Kommerzialrat Alexander Kurz, 5020 Salzburg