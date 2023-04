Vorbildliche Einstellung zur bevorstehenden Wahl

Sehr geehrter Herr Landeshauptmann Wilfried Haslauer! Ihre Einstellung für die bevorstehende Wahl ist vorbildlich, meine Hochachtung, und entscheidend für die politische Kultur in unserem Land - Chapeau. Nämlich den Mut und Glauben an eine positive Zukunft nicht zu verlieren und vor allem der Wille zu vereinen anstatt zu spalten ist die Grundlage nicht nur für ein starkes Salzburg, sondern wäre auch für ganz Österreich wünschenswert.

Es findet eine massive Verrohung unserer Gesellschaft und der Sprache statt, leider auch von Politikern, wo überhaupt keine Wertschätzung, Fairness sowie Respekt den politisch Andersdenkenden entgegengebracht wird. Also eine Stimmung der Niedertracht, Bösartigkeit und des Hasses, die wir alle ablehnen sollten, denn dies befeuert außerdem noch die Politikverdrossenheit.

Glück auf.





Hans-Peter Karl Wilhelm, 5113 St. Georgen bei Salzburg