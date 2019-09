Vorgangsweise ist letztklassig

Die Vorgangsweise bei der Kündigung der Zusammenarbeit mit Christian Thielemann und der Sächsischen Staatskapelle bei den Osterfestspielen kann man einfach nur als letztklassig bezeichnen. Wenn man die Zusammenarbeit mit einem verdienten langjährigen Partner beenden will, dann gebietet es der Anstand, darüber zuerst mit diesem zu reden und erst dann mit den Gesprächen über die Nachfolge zu beginnen. Dem Partner den Trennungswunsch durch die Schaffung von vollendeten Tatsachen zu vermitteln und ihn so hinaus zu drängen, wirft ein äußerst schlechtes Bild auf die handelnden Personen. Dies umso mehr, als sich Thielemann und die Staatskapelle zunächst als Retter in der Not und später durch beeindruckende Vorstellungen große Verdienste um die Osterfestspiele erworben haben.

Dr. Günther Pacher, 9800 Spittal