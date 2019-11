Vorgangsweisen um die 380-kV-Leitung

Wir haben ein Problem mit dem System, welches die Wissenschaftsdirektion A des EU-Parlaments bereits im Jahr 2002 in einem -ffentlichen STOA-Brief als "sittenwidrig" bezeichnet hat.

Als Beispiel das "Verfahren" 380-kV-Freileitung Salzburg 2: Die gesamte sog. Ringleitung durch Österreich war von Anfang an, politisch unterstützt als "Freileitung" geplant und als BV so einzureichen. Das sich seit den 1980er Jahren (solange wird schon herumgeplant) sowohl in technischer Hinsicht als auch in Humanmed. Wissen Wesentliches geändert hat, wird erfolgreich ignoriert.

Ignoriert wird: Breits bis 2015 wurden weltweit insgesamt 4691 km Höchstspannungskabel verlegt, jedoch in Österreich lt. Einreicher APG "nicht Stand der Technik", den "Fachbeamten" der Salzburger Landesregierung ist das ebenfalls nicht bekannt gewesen? Und es wurde so bestätigt. Im Humanmed. Fachgebiet wurden wissenschaftliche Stellungnahmen von international anerkannten Wissenschaftlern im Fachgebiet EMF einfach ignoriert. Die Ablöseverträge für Bauern wurden mit den Bauernkammern hinter verschlossenen Türen, ohne jemals mit den Betroffenen gesprochen zu haben, mit dem Bauwerber ausgehandelt, die Verträge nie offen gelegt. Nach fachlich und sachlich begründeten Einwendungen seitens der Bürger, die ebenfalls - wenn überhaupt - mit lapidaren Entgegnungen seitens der "Experten" beantwortet wurden, ging es zum BvWG nach Wien. Dazu muss man wissen, dass eben dieses Gericht der Bundesregierung bzw. dem Justizminister unterstellt ist und daher auch nicht frei agieren kann. Entsprechend ist das Erkenntnis ausgefallen - auch in dieser Instanz wurde ähnlich der Behörde in Salzburg gegen unsere wissenschaftlichen Einwendungen reagiert.

Was wurde auch hier "übersehen"? Die Ausweisung von notwendigen Wald-Rodungsflächen wurden mit ca. 200 ha eingereicht, nach EuGH-Urteil, auf Betreiben der Bürger und nicht unserer "Volksvertreter", sind es 800 ha. Im Humanmed. Fachgebiet wurde einem ausgebildeten prakt. Arzt mit fünfmonatigem Wochenendkurs für Umweltmedizin mehr Glauben geschenkt als unseren drei hochrangigen Uni-Professoren. Die WHO/IARC hat elektromagnetische Felder im NF-Bereich ab 0,3-0,4 µT = Mikro Tesla Maßeinheit als "möglicherweise krebserregend" eingestuft. Gäbe es da nicht den privaten Verein namens "ICNIRP", welcher von der Industrie finanziert wird, der eine Belastung von 100 µT für unbedenklich hält, festgestellt von hauptsächlich Elektro-Ingenieuren! Wobei auf Kinder und Jugendliche keinerlei Rücksicht genommen wurde und lediglich als Parameter eine Gewebe-Erwärmung als med. Grundlage genommen wurde, jegliche andere Auswirkungen werden nach wie vor bestritten. Das EU-Vorsorgeprinzip wurde völlig außer Acht gelassen.

Es gab keine SUP = "Strategische Umweltprüfung" unter Einbindung der Bürger und aller Experten, die vor der eigentlichen UVP lt. EU-Recht hätte vorgenommen werden müssen.

Dass 380-kV-Wechselstrom-Erdleitungen mittlerweile "Stand der Technik" (Prof. Brakelmann, J. Jarass und Carsten Wolff) sind, wurde wie die bereits im Betrieb befindlichen Anlagen ebenfalls ignoriert.

Nach EU-Recht ist nicht einmal abgesichert, ob Salzburg überhaupt die zuständige Behörde war/ist.

Da in dieser Angelegenheit seitens der EU - ebenfalls auf Beschwerden der Bürger - Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich im Raum stehen, hoffen wir, dass der VwGH als letzte Instanz in Österreich dies berücksichtigt und dieses Katastrophen-Projekt nicht genehmigt.

Mit der Bestätigung der "Fachbeamten" in Salzburg und des Bundesverwaltungsgerichts, eine Erdleitung sei nicht "Stand der Technik" wurde die Forderung nach einem Alternativprojekt sowie ein Einhaltung der Alpenkonvention ebenfalls ausgehebelt.

Uns Bürgern reicht es - für den APG-Knebelvertrag "Untreue" wurde bereits in einem sehr schwer zugängigen Vertrag zwischen Landesregierung, Einreicher APG und dem "Vertreter einer Gemeinde" der Grundstein zum gegenwärtigen Dilemma gelegt. Der immer größer werdende Widerstand der Bevölkerung hat nun zu einer sehr einfachen Lösung geführt, und das hätte Herr LH Haslauer - auch Jurist - schon lange wissen müssen! Und das ist lange noch nicht alles, außer:

Durch solche Vorgangsweisen wird unsere Demokratie gefährdet, oder sind wir schon in einer Konzerne-Diktatur?

Franz Köck

5421 Adnet



Quelle: SN