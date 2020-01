Vorgeschlagene Parkhäuser sind beste Lösung zur Verkehrsmisere

Gratulation an die HTL Schüler,

es ist schon erstaunlich und erfreulich, dass Schüler weiter denken als Politiker. Es bringt ja der Tunnel bis zum Mirabellplatz absolut keine Vorteile, denn vom Bahnhof

hat man mehr Umsteigemöglichkeiten als vom Mirabellplatz. Dieses Teilstück macht erst Sinn, wenn die weiterführende Bahn auf linker Salzachseite nach Hallein weiter geführt wird - und das ist in den nächsten 30 Jahren nicht absehbar.

Die vorgeschlagenen Parkhäuser mit gut ersichtlichen Hinweisschildern sind die

beste Lösung zur Verkehrsmisere in der Stadt. Damit würde sich auch die Erweiterung der Parkgarage erübrigen.





Helmut Durich, 5020 Salzburg