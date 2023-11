Vorgeschobene Gründe?

Ich vermute persönliche Aversion, wenn die Leitung meint, der Nikolaus sollte den Kindergarten nicht besuchen. Vorgeschoben werden dann "pädagogische" (oder finanzielle) Gründe. Einige Kinder fürchten sich oder haben keinen christlichen oder religiösen Hintergrund. Ich hatte einen Lehrerkollegen, der meinte: "Ich gehe nicht in die Natur hinaus und lasse die Natur auch nicht zu mir herein!" Zusammen mit dem in dieser Sache ebenfalls negativ eingestellten Direktor schaffte er es, dass es im Herbst keinen Wandertag gab. Dabei ist doch unbestritten, ein Teil der Jugendlichen bräuchte mehr Bewegung.

Dr. Egbert Kainzbauer, 5020 Salzburg