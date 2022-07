Vorischt bei Einkäufen im Supermarkt

Heute war ich in einem LIDL-Markt in Salzburg einkaufen. Wieder musste ich nach der Bezahlung am Kassenzettel feststellen, dass ein Artikel Fruchtjoghurt im kleinen Becher statt der Auspreisung am Regal zu 39 Cent, an der Compjuter-Kasse 43 Cent verrechnet wurden. Da ich 15 Stück davon kaufte, machte es daher um 60 Cent mehr aus. Nachdem der Filialleiter mich zum Regal begleitet hat, wurde mir anstandslos der Mehrbetrag zurückbezahlt.

Solche Vorfälle passieren mir immer wieder. Vor nicht allzulanger Zeit kaufte ich in einem Billa-Laden in Salzburg ein. Da sehe ich auf einem Plakat im Kühlregal eine Aktion 2 plus 2 gratis mit Fru Fru Joghurt. Normalpreis war 85 Cent je Becher. Also hätte je Becher, wie üblich leicht abgerundet, 42 Cent kosten müssen. Ich kaufte 20 Stück und siehe da, die Kasse verrechnete mir 9,80 Euro statt 8,40 Euro. Also nicht 2 plus 2 gratis, sondern 49 Cent je Becher. Ich ließ dann die Filialleitung kommen, um den Fehler richtig zu stellen. Diese stellte sich dumm, wollte die Falschauspreisung nicht berichtigen und daraufhin habe ich den Einkauf wieder rückgängig gemacht. Obwohl mir laut Gesetz der ausgewiesene Preis zugestanden wäre. Ich als gelernter und in jungen Jahren über 25 Dienstjahre praktizierender Einzel- und Gemischtwarenkaufmann habe dies so gelernt. Aber ich wollte nach der Unnachgiebigkeit der Filialleitung keinen Streit vom Zaun brechen.

Auch bei Abverkaufsware von minus 25 oder 50 Prozent muss man Acht geben. Egal ob Fleisch, Hendl, Rind, Fisch, Milch, usw. kann es passieren, dass zwar auf dem Produkt der richtige Orginal-Preis angegeben ist. Aber in der Compjuter-Kasse, dann ein höherer Originalpreis angegeben wird. Z. B: Fleisch mit ausgewiesenen Preis 16,90 Euro. In Compjuter-Kasse Preis 19,90 Euro. Macht bei einer 50 Prozent Verbilligung, statt 8,45 Euro, trotzdem ein um 1,50 Euro höherer Preis, also 9,95 Euro aus. Oder in einem Möbelgeschäft. Schlafzimmer-Aktionsware Preis um 30 Prozent verbilligt statt 899 Euro um 699 Euro Verkaufspreis. Stimmt nicht, da der Preis um 70 Euro zu hoch ist. Denn 30 Prozent von 899 Euro sind nicht 200,00 sondern 270 Euro.

Mir geht es hier nicht um die oft kleinen Summen Geld und auch nicht um Geiz. Sondern ums Prinzip und Gerechtigkeit. Wenn ich bei einem Einkauf 1 oder 2 Cent zu wenig habe, bekomme ich den Einkauf auch nicht. Großkonzerne will ich nicht unterstützen. Da gebe ich lieber einige Euro an einen armen Menschen weiter.

Ich stelle auch immer verwundert fest, dass es sehr viele, meist junge Einkäufer bei der Kasse mit Karte bezahlen, aber keinen Kassenzettel mitnehmen. So kaufen oft manche Menschen teurer ein, ohne es zu wissen. Weil sie eben keinen Kassenbon kontrollieren. Mein Rat, immer sofort nach der Bezahlung kurz den Kassenbon kontrollieren, ob der verrechnete Preis tatsächlich der ausgewiesene Preis ist! Da man nach verlassen des Geschäftes bei einer nachträglichen Urgenz sich schwerer tut, als bei sofortiger Reglemation.

Alles was ich hier niedergeschrieben habe, ist meine Wahrnehmung und keine Anschuldigung gegenüber den Supermärkten und Großkonzernen. Auch beruht es auf meiner Meinung und freier Meinungsäußerung.

Das meint Ihr,

Karl Halmann, 8385 Neuhaus am Klausenbach