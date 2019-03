Vorrang für die Fußgänger

Als regelmäßiger Besucher der Stadt freue ich mich auf die nun beschlossene Verkehrsberuhigung in der Salzburger Innenstadt. Gerade beim Haus der Natur beobachtete ich regelmäßig gefährliche Situationen, vor allem mit Kindergruppen. Im Sinne der Sicherheit der Fußgänger und zum Genießen der schönen Altstadt ist es ausdrücklich zu begrüßen, dass bald deutlich weniger Verkehr fließen wird. Als leidenschaftlicher Italien-Urlauber wundere ich mich sowieso, dass bei uns immer alles so lange dauert. Auch in Hallein sollte die Altstadt den Fußgängern gehören.



Josef Schnöll, 5400 Hallein