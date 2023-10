Vorrang für altes Wissen!

Als Bio-Botschafter danke ich SN-Redakteur Fritz Pessl für seinen Bericht "Biobauer setzt bei Ackerbau auf Wissen aus der Monarchie" (SN, 16. 10. 2023). Auch in der ägyptischen Wüste hat die Demeter-Methode, die von der Organisation Sekem seit 1977 angewandt wird, großen Anteil daran, dass aus totem Sand lebendige Böden gemacht werden. In 40 Jahren wurden dabei 20 bis 25 Millionen Tonnen Kohlenstoff in unseren Böden fixiert, bestätigt Sekem-Geschäftsführer Helmy Abouleish im Rupertusblatt (14. Oktober 2018). In Österreich hat sowohl der Bio-Landbau als auch die gentechnikfreie konventionelle Landwirtschaft (Logo: Ohne Gentechnik hergestellt) einen sehr hohen Stellenwert im Lebensmittelhandel. Deshalb begrüße ich es sehr, dass Umweltministerin Gewessler, Konsumentenschutzminister Rauch sowie Landwirtschaftsminister Totschnig zur Absicherung der Gentechnikfreiheit der Lebensmittel die Lockerung der EU-Gentechnik-Gesetzgebung zwecks Ermöglichung der Genscherentechnik in der Pflanzenzucht ablehnen. Auch die Begründung ihrer Ablehnung ist nachvollziehbar: "Dass die EU-Kommission die Mitgliedsstaaten zwingt, den unkontrollierten Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen zu erlauben, ist unakzeptabel. Man werde sich für weiterhin strenge Regeln einsetzen" (Quelle: ORF Teletext, 5. 7. 2023). Für mich ist klar: Altes Wissen ist frei von Risiko.

Georg Sams, 5202 Neumarkt am Wallersee