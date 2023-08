Vorschlag sollte gesetzlich bindend sein

Zum Artikel "Ein Politdrama zum Schämen" (SN vom 16. August 2023):

Herr Professor Strauss - ehemaliger Senatspräsident des OLG in Wien - hat mit seiner Meinung absolut Recht, wenn er feststellt, dass zwei wichtige Bundesbehörden seit inzwischen neun Monaten ohne Führung arbeiten müssen, weil sich die Koalitionsparteien schon im Vorwahlkampf befinden. Da wurden entsprechend qualifizierte Personen von im Rahmen des gesetzlich vorgesehenen Bestellungsprozesses von der unabhängig und weisungsfreien Begutachtungskommission vorgeschlagen. Die Bestellung der Chefposten des Bundesverwaltungsgerichtes und der Bundeswettbewerbsbehörde erfolgte aber bis heute nicht.

Diese weisungsfreie Bestellungsprozedur wurde eingeführt, damit solche wichtigen Positionen möglichst parteiunabhängig ("Beste Köpfe") besetzt werden. Ich erinnere mich an die viele Kritik, zum Beispiel der Grünen Partei an der Großen Koalition, wo das durchaus üblich war. Jetzt aber verhalten sich die Grünen um keinen Deut besser eher noch schlimmer.

Ja, die Macht korrumpiert.

Herr Professor Strauss schlägt nun einen groß angelegten Prozess der Sammlung von Ideen und Meinungen in einer Ethikkommission vor, wie die Bestellung von Spitzenpositionen in der österreichischen Verwaltung in Zukunft gestaltet werden soll. Nun werde ich als gelernter Österreicher aber hellhörig. Das hatten wir doch schon und herausgekommen ist die jetzige Lösung mit unabhängigen Kommissionen.

Mein Vorschlag dazu ist einfach: Die von den gesetzlich vorgeschriebenen Kommissionen sollen einen entsprechenden Kandidaten vorschlagen und dieser Vorschlag ist gesetzlich bindend, aus und basta.

Natürlich wissen wir, dass die Zusammensetzung der Kommission entscheidend ist für das Ergebnis, aber eine gewisse Unschärfe in der Entscheidungsfindung muss akzeptiert werden.

Wenn wir einen neuen Bundeskanzler wählen, wissen wir auch noch nicht, ob er die besten Entscheidungen für Österreich treffen wird.





Dr. Maximilian Dielacher, 2352 Gumpoldskirchen