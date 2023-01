Als Besitzerin einer Eigentumswohnung in einem Mehrparteienhaus (zwölf Wohnungen) wollte ich ein Balkonkraftwerk montieren. Leider bedarf dies laut Auskunft der Hausverwaltung einer Zustimmung aller Eigentümer. Solange es solche Bestimmungen gibt, wird die Anzahl der Photovoltaikanlagen in diesem Bereich gering bleiben. Ich hoffe, dass sich an den Bestimmungen noch etwas ändert, sonst können wir die viel zitierte Energiewende vergessen.



Melanie Kittl, 5700 Zell am See